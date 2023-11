Visite de Fuveau avec Secrets d’Ici 26 bd Emile LOUBET Fuveau, 2 décembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Visiter Fuveau avec Arthur ou Mylène, guides conférenciers de Secrets d’ici, c’est jeter l’ancre dans un nid d’aigle qui flotte sur un océan de garrigue. A l’horizon, l’île Sainte-Victoire, fend les flots du ciel azur..

26 bd Emile LOUBET Office de Tourisme de Fuveau

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visiting Fuveau with Arthur or Mylène, Secrets d’ici guides, is like dropping anchor in an eagle’s nest floating on an ocean of garrigue. On the horizon, the island of Sainte-Victoire cuts through the azure sky.

Visitar Fuveau con Arthur o Mylène, guías de Secrets d’ici, es como echar el ancla en un nido de águilas flotando en un océano de garriga. En el horizonte, la isla de Sainte-Victoire se recorta en el cielo azul.

Ein Besuch in Fuveau mit Arthur oder Mylène, den Fremdenführern von Secrets d’ici, ist wie das Ankern in einem Adlernest, das auf einem Meer von Garrigue schwimmt. Am Horizont spaltet die Insel Sainte-Victoire die Fluten des azurblauen Himmels.

