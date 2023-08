Forum des Associations 26 bd Emile Loubet Fuveau, 2 septembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Vous pourrez venir rencontrer les associations fuvelaines qui vous proposeront leurs activités sportives, culturelles ou caritatives!.

2023-09-02 09:00:00 fin : 2023-09-02 17:30:00. .

26 bd Emile Loubet Mairie

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



You will be able to come and meet the Fuvelaines associations which will propose you their sports, cultural or charitable activities!

¡Podrás conocer a las asociaciones de fuvelain que te propondrán sus actividades deportivas, culturales o benéficas!

Hier können Sie die Vereine von Fuvelaine kennenlernen, die Ihnen ihre sportlichen, kulturellen oder karitativen Aktivitäten anbieten!

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme de Fuveau