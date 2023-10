Atelier numérique 26 Avenue Marmontel Ussel, 6 novembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Le CCAS de la ville d’Ussel organise un atelier numérique ; transfert des données, stockage et sauvegarde par Loïck Costa, conseiller numérique de la ville d’Ussel.

De 9h15 à 11h30, salle du 1er étage mairie Ussel.

Gratuit sur inscription.

2023-11-06

26 Avenue Marmontel

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The CCAS of the town of Ussel organizes a digital workshop; data transfer, storage and backup by Loïck Costa, digital advisor for the town of Ussel.

9.15am to 11.30am, 1st floor room, Ussel town hall.

Free with registration

La CCAS de Ussel organiza un taller digital: transferencia de datos, almacenamiento y copias de seguridad, a cargo de Loïck Costa, asesor digital de la ciudad de Ussel.

De 9.15 a 11.30 h, sala del 1er piso del ayuntamiento de Ussel.

Inscripción gratuita

Das CCAS der Stadt Ussel organisiert einen digitalen Workshop; Datenübertragung, Speicherung und Sicherung durch Loïck Costa, Digitalberater der Stadt Ussel.

Von 9:15 bis 11:30 Uhr, Saal im 1. Stock Rathaus Ussel.

Kostenlos nach Anmeldung

