Grandir avec les réseaux sociaux 26 avenue Jean Jaurès Brioude, 10 novembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

Le Centre d’Animation de la Vie Sociale Déclic organise un atelier dédié à la parentalité numérique avec l’intervention de Semeurs d’Images (organisme de formation certifié dans les ateliers pédagogiques et audiovisuels)..

2023-11-10 18:30:00 fin : 2023-11-10 20:30:00. .

26 avenue Jean Jaurès DECLIC Centre d’Animations de la vie sociale

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Centre d’Animation de la Vie Sociale Déclic is organizing a workshop dedicated to digital parenting with the intervention of Semeurs d’Images (a training organization certified in educational and audiovisual workshops).

El Centre d’Animation de la Vie Sociale Déclic organiza un taller sobre paternidad digital con Semeurs d’Images (organismo de formación certificado en talleres educativos y audiovisuales).

Das Centre d’Animation de la Vie Sociale Déclic organisiert einen Workshop zum Thema digitale Elternschaft unter der Leitung von Semeurs d’Images (zertifizierte Bildungseinrichtung für pädagogische und audiovisuelle Workshops).

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne