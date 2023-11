Déclic – Programme Animations/Activités de septembre à décembre 26 avenue Jean Jaurès Brioude, 13 septembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

L’association « Declic » est un lieu d’accueil et d’animation favorisant le partage et la mixité. C’est un lieu où l’on crée des liens et où tu peux venir faire des activités, t’informer et partager..

2023-09-13 fin : 2023-12-22

26 avenue Jean Jaurès DECLIC Centre d’Animations de la vie sociale

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The « Declic » association is a place where you can get together and share ideas. It’s a place where you can make new friends, take part in activities, get information and share ideas.

La asociación « Declic » es un lugar donde conocer gente y participar en actividades que fomentan el intercambio y la diversidad. Es un lugar donde establecer vínculos, participar en actividades, informarse y compartir ideas.

Der Verein « Declic » ist ein Ort des Empfangs und der Animation, der das Teilen und die Durchmischung fördert. Es ist ein Ort, an dem Verbindungen geschaffen werden und an den du kommen kannst, um Aktivitäten zu machen, dich zu informieren und dich auszutauschen.

