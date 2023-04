Visite guidée : Caucriauville, quartier avec vue 26 Avenue Gérard Philipe, 5 août 2023, Le Havre.

Panoramas et escaliers – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Depuis la « Parabole » en bois d’Alexandre Moronnoz installée à la pointe du Pré Fleuri, vous décryptez l’immense paysage industriel et portuaire qui s’offre sous vos yeux avant d’arpenter le coeur du quartier de Caucriauville, emblématique de l’urbanisme des années 1960.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-08-05 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-05 . .

26 Avenue Gérard Philipe

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie



Panoramas and stairs – Organized by Pays d’art et d’histoire.

From Alexandre Moronnoz’s wooden « Parabola » installed at the tip of the Pré Fleuri, you can decipher the immense industrial and harbor landscape before walking through the heart of the Caucriauville district, which is emblematic of the 1960s urbanism.

Duration: 2 hours

Reservation required.

Meeting point communicated upon registration.

Panoramas y escaleras – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Desde la « Parábola » de madera de Alexandre Moronnoz instalada en la punta del Pré Fleuri, podrá descifrar el inmenso paisaje industrial y portuario antes de recorrer el corazón del barrio de Caucriauville, emblemático del desarrollo urbano de los años sesenta.

Duración: 2 horas

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro comunicado en el momento de la inscripción.

Panoramen und Treppen – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Von der hölzernen « Parabel » von Alexandre Moronnoz an der Spitze des Pré Fleuri aus entschlüsseln Sie die riesige Industrie- und Hafenlandschaft, die sich vor Ihren Augen auftut, bevor Sie durch das Herz des Viertels Caucriauville spazieren, das sinnbildlich für die Stadtplanung der 1960er Jahre steht.

Dauer: 2 Stunden

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-03-30 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité