Conférence : De quoi le hasard est-il le nom ? 26, avenue du Président Herriot Valence, mardi 13 février 2024.

Début : 2024-02-13 19:30:00

fin : 2024-02-13

Hasard, chance, aléa, contingence ? On invoque le hasard quand on peine à proposer une explication causale.

Dès lors, correspond-il à une absence de cause ou bien plutôt à la manifestation d’une cause à la fois réelle et inconnue ?

26, avenue du Président Herriot Salle Maurice Pic, Conseil départemental de la Drôme

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



