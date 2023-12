Conférence : « Le paradoxe du rire : de la joie à la haine » 26, avenue du Président Herriot Valence, 4 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le rire est une construction culturelle qui varie d’une époque et d’une culture à l’autre et dont les significations et les fonctions sont multiples..

2023-12-05 19:30:00 fin : 2023-12-05 . EUR.

26, avenue du Président Herriot Salle Maurice Pic, Conseil départemental de la Drôme

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Laughter is a cultural construct that varies from one era and culture to another, and has multiple meanings and functions.

La risa es una construcción cultural que varía de una época y cultura a otra, y tiene muchos significados y funciones.

Das Lachen ist ein kulturelles Konstrukt, das von Zeit zu Zeit und von Kultur zu Kultur variiert und dessen Bedeutungen und Funktionen vielfältig sind.

Mise à jour le 2023-12-01 par Valence Romans Tourisme