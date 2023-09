Rencontre autour de la réalisation des droits culturels et leurs défis – Festival Sillon 26 avenue du Président Herriot Valence, 6 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Rencontre autour de la réalisation des droits culturels et leurs défis dans la Drôme avec Patrice Meyer-Bisch et la DRAC Auvergne Rhône-Alpes..

2023-10-06 14:00:00 fin : 2023-10-06 . .

26 avenue du Président Herriot Hôtel du Département

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meeting with Patrice Meyer-Bisch and DRAC Auvergne Rhône-Alpes to discuss the realization of cultural rights and their challenges in the Drôme.

Reunión con Patrice Meyer-Bisch y la DRAC Auvergne Rhône-Alpes para debatir sobre la realización de los derechos culturales y sus retos en la Drôme.

Treffen zur Verwirklichung der kulturellen Rechte und ihrer Herausforderungen in der Drôme mit Patrice Meyer-Bisch und der DRAC Auvergne Rhône-Alpes.

