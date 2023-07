Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses 26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Catégories d’Évènement: Agon-Coutainville

Manche Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses 26 Avenue du Passous Agon-Coutainville, 20 juillet 2023, Agon-Coutainville. Agon-Coutainville,Manche Découverte du processus de fabrication de la bière.

Visite gratuite.

Réservation obligatoire..

2023-07-20 11:00:00 fin : 2023-07-20 . .

26 Avenue du Passous

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Discovery of the beer making process.

Free visit.

Reservation required. Descubra el proceso de fabricación de la cerveza.

Visita gratuita.

Imprescindible reservar. Entdecken Sie den Prozess der Bierherstellung.

Die Besichtigung ist kostenlos.

Reservierung erforderlich. Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Agon-Coutainville, Manche Autres Lieu 26 Avenue du Passous Adresse 26 Avenue du Passous Ville Agon-Coutainville Departement Manche Lieu Ville 26 Avenue du Passous Agon-Coutainville

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agon-coutainville/