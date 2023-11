Fête et Gastronomie Africaines 26 Avenue du Huit Mai 1945 Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux Fête et Gastronomie Africaines 26 Avenue du Huit Mai 1945 Yssingeaux, 11 novembre 2023, Yssingeaux. Yssingeaux,Haute-Loire Un programme haut en couleurs à la découverte de l’Afrique sous toutes les coutures..

2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-12 . .

26 Avenue du Huit Mai 1945 MSL – Salle de la coupe du monde

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A colorful program to discover Africa from every angle. Un colorido programa para descubrir África desde todos los ángulos. Ein farbenfrohes Programm, um Afrika in all seinen Facetten zu entdecken.

