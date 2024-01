NUITS DE LA LECTURE – LE CORPS DANS LA RUE 26 Avenue du Château Saffré, samedi 20 janvier 2024.

Saffré Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20

Grande soirée festive en partenariat avec les acteurs culturels intercommunaux

La Médiathèque Le Château accueille la séquence la plus festive de ce week-end sous le signe des livres, de la lecture et des bibliothèques : un programme éclectique entre improvisation, lectures de théâtre et de poésie, sans oublier de beaux moments de danse et de musique !

Avec l’Atelier de Poche, Maniwa, La Poly’Sonnerie, Les Z’improbables, Les Semeurs de poésie et Xavier Doizy pour Hors-jeu collectif.

Programme complet à venir

Ado/Adulte

Gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Informations auprès de la médiathèque Tournepage

26 Avenue du Château Médiathèque Le Château

Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



