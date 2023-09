CINE-SURPRISE ET GOÛTER 26 Avenue du Château Saffré, 20 décembre 2023, Saffré.

Saffré,Loire-Atlantique

Encore un peu de patience et Noël sera là. La Médiathèque propose un avant goût avec ce petit film pour les plus jeunes d’entre-nous..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:00:00. .

26 Avenue du Château Médiathèque Le Château

Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A little more patience and Christmas will be here. The Médiathèque offers a foretaste with this short film for the youngest among us.

Un poco más de paciencia y la Navidad estará aquí. La Médiathèque ofrece un anticipo con este cortometraje para los más pequeños.

Noch ein wenig Geduld und Weihnachten steht vor der Tür. Die Mediathek bietet mit diesem kleinen Film einen Vorgeschmack für die Jüngsten unter uns.

