TOURNOI BOOMERANG FU 26 Avenue du Château Saffré, 6 décembre 2023, Saffré.

Saffré,Loire-Atlantique

Maîtrisez la voie du boomerang et découpez en rondelles vos amis dans ce jeu vidéo multijoueur frénétique..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:00:00. .

26 Avenue du Château Médiathèque Le Château

Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Master the way of the boomerang and slice up your friends in this frenetic multiplayer video game.

Domina el camino del bumerán y haz pedazos a tus amigos en este frenético videojuego multijugador.

Beherrsche den Weg des Bumerangs und schneide deine Freunde in diesem rasanten Multiplayer-Videospiel in Scheiben.

Mise à jour le 2023-09-02 par eSPRIT Pays de la Loire