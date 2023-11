Don de sang 26 avenue du 8 mai 1945 Yssingeaux, 31 octobre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Venez offrir votre sang..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

26 avenue du 8 mai 1945 Salle de la coupe du monde

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and offer your blood.

Ven a donar tu sangre.

Kommen Sie und spenden Sie Ihr Blut.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire