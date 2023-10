Le Souffle des mères 26, avenue des Marronniers Hostun, 10 novembre 2023, Hostun.

Hostun,Drôme

Spectacle de la compagnie Les Virevolantes.

Une invitation à un vagabondage en bord de mère. Il y a celle qui protège ou abandonne, celle qui nourrit oui qui dévore….

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . .

26, avenue des Marronniers Bibliothèque Municipale d’Hostun

Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A show by the Les Virevolantes company.

An invitation to wander along mother’s side. There’s the mother who protects or abandons, the mother who nourishes or devours…

Un espectáculo de la compañía Les Virevolantes.

Una invitación a vagar al lado de una madre. Está la madre que protege o abandona, la madre que alimenta o devora…

Aufführung der Kompanie Les Virevolantes.

Eine Einladung zu einem Streifzug am Rande der Mutter. Es gibt die, die beschützt oder verlässt, die, die nährt oder die, die verschlingt…

