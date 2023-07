Derrière la porte des villas – La Villa Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau, 31 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le riche banquier de Philadelphie, Henri Ridgway, commande cette villa néo-classique en 1905.

Réalisée en pierre de taille avec des dimensions impressionnantes, elle est un exemple unique en son genre à Pau.

RDV 26 avenue des Lilas

RÉSERVATION OBLIGATOIRE – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

26 Avenue des Lilas Villa Ridgway

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The rich Philadelphia banker, Henri Ridgway, commissioned this neo-classical villa in 1905.

Made of cut stone with impressive dimensions, it is a unique example in Pau.

RDV 26 avenue des Lilas

RESERVATION REQUIRED – LIMITED NUMBER OF PLACES

Henri Ridgway, un acaudalado banquero de Filadelfia, encargó esta villa neoclásica en 1905.

Construida en sillería y de impresionantes dimensiones, es un ejemplo único en su género en Pau.

RDV 26 avenue des Lilas

IMPRESCINDIBLE RESERVAR – PLAZAS LIMITADAS

Der reiche Bankier aus Philadelphia, Henri Ridgway, gab diese neoklassizistische Villa 1905 in Auftrag.

Sie wurde aus Quaderstein mit beeindruckenden Ausmaßen errichtet und ist ein einzigartiges Beispiel in Pau.

RDV 26 avenue des Lilas

RESERVIERUNG ERFORDERLICH – BEGRENZTE ANZAHL AN PLÄTZEN

