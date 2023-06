Derrière la porte des villas – La Villa Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau, 24 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le riche banquier de Philadelphie, Henri Ridgway, commande cette villa néo-classique en 1905.

Réalisée en pierre de taille avec des dimensions impressionnantes, elle est un exemple unique en son genre à Pau.

RDV 26 avenue des Lilas

RÉSERVATION OBLIGATOIRE – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

26 Avenue des Lilas Villa Ridgway

