Les nocturnes au marché 21 juillet – 18 août, les vendredis 26 Avenue des Ibis 44500 La baule

5 vendredis soirs:

21 et 28 juillet

4,11 et 18 août

Animations musicales, spectacles et animations enfants

Des structures gonflables géantes

Restauration sur place : tables à disposition, produits locaux…

50 artisans et créateurs locaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00

2023-08-18T19:00:00+02:00 – 2023-08-18T23:00:00+02:00

ECO MARCHE