Vacances aux musées : « à chacun sa tanière » au Musée Bernard d’Agesci à Niort 26 Avenue de Limoges Niort, 1 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Comment les animaux se préparent-ils à passer l’hiver ? Crée la tanière de ton animal préféré afin qu’il soit bien au chaud tout l’hiver.

Le 28/12, 10h15 et 15h pour les 3-5 ans : COMPLET POUR LES DEUX SESSIONS

Le 29/12, 15h pour les 6-8 ans

Tarifs :

– 6 € / enfant accompagné d’un adulte pour les 3-5 ans, goûter compris.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 . EUR.

26 Avenue de Limoges Musée Bernard d’Agesci

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



How do animals prepare for winter? Create a den for your favorite animal to keep it warm all winter long.

12/28, 10:15 am and 3 pm for 3-5 year-olds: SOLD OUT FOR BOTH SESSIONS

12/29, 3pm for 6-8 year olds

Price :

– 6? / child accompanied by an adult for 3-5 year-olds, snack included

¿Cómo se preparan los animales para el invierno? Crea una guarida para tu animal favorito y mantenlo caliente todo el invierno.

28/12, 10.15 h y 15 h para niños de 3 a 5 años: agotadas las plazas para ambas sesiones

29/12, 15 h para 6-8 años

Precio :

– 6? / niño acompañado de un adulto para 3-5 años, merienda incluida

Wie bereiten sich die Tiere auf den Winter vor? Gestalte die Höhle deines Lieblingstieres, damit es den ganzen Winter über schön warm ist.

28.12., 10.15 Uhr und 15 Uhr für 3- bis 5-Jährige: AUSGEBUCHT FÜR BEIDE SESSIONEN

29.12., 15 Uhr für 6- bis 8-Jährige

Preise:

– 6 ? / Kind in Begleitung eines Erwachsenen für 3-5-Jährige, inklusive Snacks

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Niort Marais Poitevin