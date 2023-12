Visite en famille par Daniel Mar au Musée Bernard d’Agesci à Niort 26 Avenue de Limoges Niort, 1 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Laissez-vous guider par l’artiste et découvrez son univers merveilleux à travers une visite et un atelier pour toute la famille.

Du 26/12 au 27/12, de 14h30 à 15h30

Tarifs :

– 5€ par famille plus les entrées adultes.

2023-12-26 fin : 2023-12-27 15:30:00. EUR.

26 Avenue de Limoges Musée Bernard d’Agesci

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be guided by the artist and discover his wonderful world through a visit and workshop for the whole family.

From 26/12 to 27/12, 2:30 pm to 3:30 pm

Prices :

– 5? per family plus adult admission

Déjese guiar por el artista y descubra su maravilloso mundo a través de una visita y un taller para toda la familia.

Del 26/12 al 27/12, de 14.30 a 15.30 h

Precio :

– 5? por familia más entrada de adulto

Lassen Sie sich von der Künstlerin führen und entdecken Sie ihre wunderbare Welt bei einem Besuch und einem Workshop für die ganze Familie.

Vom 26.12. bis 27.12., von 14.30 bis 15.30 Uhr

Preise:

– 5? pro Familie plus Eintritt für Erwachsene

