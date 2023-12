L’Art au menu : « Paysages d’hiver » au Musée Bernard d’Agesci à Niort 26 Avenue de Limoges Niort, 1 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

L’Art au menu, chaque 3e jeudi du mois à 12h30 : découverte d’une œuvre, d’un personnage ou d’un objet au cours d’une visite guidée de 30 minutes. Ce mois-ci : Paysages d’hiver.

Une découverte de deux tableaux de Louis-Claude Mallebranche nouvellement installés dans le parcours permanent : Chasse à l’ours et L’hiver dans les Pyrénées.

Dans la limite des places disponibles.

Tarifs :

– 5€

– gratuit pour les moins de 25 ans.

26 Avenue de Limoges Musée Bernard d’Agesci

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Art on the menu, every 3rd Thursday of the month at 12:30 pm: discover a work of art, a character or an object during a 30-minute guided tour. This month: Winter landscapes.

A discovery of two paintings by Louis-Claude Mallebranche newly installed in the permanent exhibition: Chasse à l’ours (Bear hunt) and L?hiver dans les Pyrénées (Winter in the Pyrenees).

Subject to availability.

Price :

– 5?

– free for under-25s

Arte a la carta, cada 3er jueves del mes a las 12.30 h: descubra una obra de arte, un personaje o un objeto durante una visita guiada de 30 minutos. Este mes: Paisajes de invierno.

Descubra dos cuadros de Louis-Claude Mallebranche recientemente instalados en la exposición permanente: Caza del oso e Invierno en los Pirineos.

Sujeto a disponibilidad.

Entrada :

– 5?

– gratis para menores de 25 años

Kunst im Menü, jeden dritten Donnerstag im Monat um 12:30 Uhr: Entdecken Sie ein Kunstwerk, eine Person oder ein Objekt während einer 30-minütigen Führung. In diesem Monat : Winterlandschaften.

Eine Entdeckungstour zu zwei Gemälden von Louis-Claude Mallebranche, die neu in den permanenten Rundgang aufgenommen wurden: Jagd auf den Bären und Winter in den Pyrenäen.

Im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Preise:

– 5?

– kostenlos für Jugendliche unter 25 Jahren

