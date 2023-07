Visite théâtralisée au musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges Niort, 25 juillet 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Les mardis 25 juillet, 1 er et 8 août 2023, le Musée Bernard d’Agesci vous accueille à 15h pour une visite théâtralisée sur le peintre Hubert-Suzeau.

Moi, modèle du peintre Hubert-Sauzeau avec Stéphanie Roumegous.

Profitant de l’absence du peintre, l’un de ses modèles féminins s’anime et dévoile quelques secrets d’atelier. Elle raconte les séances de pose, la manière de peindre de l’artiste, son style et sa place dans le contexte artistique de son époque, ainsi que divers aspects de sa vie privée.

Tarifs :

– Plein tarif : 10,50 €

– 12-25 ans : 5,50 €.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

26 Avenue de Limoges

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Tuesdays, July 25, August 1 and 8, 2023, the Musée Bernard d’Agesci welcomes you at 3pm for a dramatized visit to the painter Hubert-Suzeau.

Moi, modèle du peintre Hubert-Sauzeau with Stéphanie Roumegous.

Taking advantage of the painter?s absence, one of his female models comes to life and reveals a few of his studio secrets. She recounts the artist?s posing sessions, the way he painted, his style and its place in the artistic context of his time, as well as various aspects of his private life.

Admission:

– Full price: 10.50 ?

– 12-25 yrs: 5.50 ?

Los martes 25 de julio, 1 de agosto y 8 de agosto de 2023, el museo Bernard d’Agesci le recibe a las 15:00 h para una visita teatralizada del pintor Hubert-Suzeau.

Yo, modelo del pintor Hubert-Sauzeau con Stéphanie Roumegous.

Aprovechando la ausencia del pintor, una de sus modelos femeninas cobra vida y revela algunos secretos de su taller. Nos cuenta las sesiones de pose, la manera de pintar del artista, su estilo y su lugar en el contexto artístico de su época, así como diversos aspectos de su vida privada.

Entrada:

– Tarifa completa: 10,50

– 12-25 años: 5,50

Am Dienstag, den 25. Juli, 1. und 8. August 2023, empfängt Sie das Museum Bernard d’Agesci um 15 Uhr zu einer theatralischen Führung über den Maler Hubert-Suzeau.

Ich, Modell des Malers Hubert-Sauzeau mit Stéphanie Roumegous.

Während der Abwesenheit des Malers wird eines seiner weiblichen Modelle zum Leben erweckt und enthüllt einige Geheimnisse aus dem Atelier. Sie berichtet über das Posing, die Malweise des Künstlers, seinen Stil und seine Stellung im künstlerischen Kontext seiner Zeit sowie über verschiedene Aspekte seines Privatlebens.

Eintrittspreise:

– Voller Preis: 10,50 ?

– 12-25 Jahre: 5,50 ?

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Niort Marais Poitevin