Danger Dragon 26 Avenue de Limoges Niort, 20 juillet 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Les jeudis 20 juillet et 17 août 2023, à partir de 17h, le Musée Bernard d’Agesci organise une exploration ludique, à faire en famille et entre amis.

Lancez vous dans une chasse au trésor pour protéger la ville contre un prochain fléau. Sur le parcours, des indices vous permettront de découvrir les mots clés de votre formule magique capable de chasser le dragon.

Tarifs :

– Plein tarif : 10,50 €

– 12-25 ans : 5,50 €.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

26 Avenue de Limoges

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Thursdays, July 20 and August 17, 2023, starting at 5pm, the Musée Bernard d’Agesci organizes a playful exploration for families and friends.

Embark on a treasure hunt to protect the city from the next plague. Along the way, you’ll find clues to the key words in your magic formula for chasing away the dragon.

Price :

– Full price: 10.50 ?

– 12-25 yrs: 5.50 ?

Los jueves 20 de julio y 17 de agosto de 2023, a partir de las 17:00 horas, el museo Bernard d’Agesci organiza una divertida exploración para familias y amigos.

Embárcate en una búsqueda del tesoro para proteger la ciudad de la próxima plaga. Por el camino, encontrará pistas sobre las palabras clave de su fórmula mágica para ahuyentar al dragón.

Precio :

– Precio completo: 10,50

– de 12 a 25 años: 5,50

Am Donnerstag, den 20. Juli und 17. August 2023, ab 17 Uhr, organisiert das Museum Bernard d’Agesci eine spielerische Erkundung, die mit der Familie und Freunden unternommen werden kann.

Begeben Sie sich auf eine Schatzsuche, um die Stadt vor einer bevorstehenden Plage zu schützen. Auf dem Weg werden Sie Hinweise finden, die Ihnen helfen werden, die Schlüsselwörter für Ihre magische Formel zu entdecken, die den Drachen vertreiben kann.

Preise:

– Voller Preis: 10,50 ?

– 12-25 Jahre: 5,50 ?

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Niort Marais Poitevin