Atelier Perlaminette : confection de bijoux et d’accessoires 26 avenue de la Divette Merville-Franceville-Plage, 11 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Avec Véronique, votre enfant fabrique ses propres bijoux ! Le matériel est fourni.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de Merville-Franceville-Plage.

De 6 à 16 ans..

2023-07-11 10:30:00 fin : 2023-07-11 12:00:00. .

26 avenue de la Divette Atelier Perlaminette

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



With Véronique, your child can make his or her own jewelry! Materials provided.

Registration required at the Merville-Franceville-Plage tourist office.

Ages 6 to 16.

Véronique ayudará a los niños a fabricar sus propias joyas Materiales proporcionados.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de Merville-Franceville-Plage.

De 6 a 16 años.

Mit Véronique stellt Ihr Kind seinen eigenen Schmuck her! Das Material wird zur Verfügung gestellt.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt von Merville-Franceville-Plage erforderlich.

Von 6 bis 16 Jahren.

