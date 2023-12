Atelier artistiqueavec Julie 26 avenue Charles de Gaulle Tulle, 6 janvier 2024, Tulle.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 14:00:00

fin : 2024-01-06 16:00:00

Livre-planète : A partir de création de texture, projection, tampon, frottage, découpe, invente, imagine des planètes et leurs univers, recueille les ensuite dans un livre tout rond. A partir de 7 ans – Tarif : 18 €/participant -.

Livre-planète : A partir de création de texture, projection, tampon, frottage, découpe, invente, imagine des planètes et leurs univers, recueille les ensuite dans un livre tout rond. A partir de 7 ans – Tarif : 18 €/participant –

Livre-planète : A partir de création de texture, projection, tampon, frottage, découpe, invente, imagine des planètes et leurs univers, recueille les ensuite dans un livre tout rond. A partir de 7 ans – Tarif : 18 €/participant –

.

26 avenue Charles de Gaulle Librairie Chantepages

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze