Lecture d’albums à la librairie 26 avenue Charles de Gaulle Tulle, 16 décembre 2023, Tulle.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 10:30:00

Une sélection faite par Sylvie parmi nos coups de cœur de cet hiver. Elle accueillera les enfants dans un cocon tout doux et confortable. Les doudous sont bienvenus. Pour les 3 à 6 ans – Gratuits Sur inscription -.

26 avenue Charles de Gaulle Librairie Chantepages

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze