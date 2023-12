Pièce de théâtre « Mission Plumeau » 26 avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial, 22 mars 2024, Paray-le-Monial.

Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:45:00

fin : 2024-03-22

.

Bonjour à tous,

Je suis Clarisse et je voudrais vous faire un petit rétréci de ma mission. Avec mon plumeau, je suis assistante de ménage chez les Millan. Monsieur, qui est saint patique est gentil avec la voisine qui vient prendre de ses nouvelles quand madame est pas là. La voisine, j’ai peur qu’elle s’enrhume tellement elle est pas beaucoup habillée quand elle vient voir Monsieur. Madame, elle est pas tibulaire, mais presque, sauf avec Florence kikinest sa masseuse. La sœur de monsieur qui est sœur comme une bonne sœur permissionnaire en Afrique, arrive avec son petit copain plafonique (y font pas tac tac boum boum quoi !). Mais le serrurier, demandé par madame pour changer la serrure pour éviter que la voisine s’enrhume en venant voir monsieur, a un accent espagnol (mais il est pas sourd) et il a une moustiche postache. Bref, je peux pas trop vous dire avec le secret professionnel que j’ai été introduite en taupe dans le sous-marin des brigades du tigre pour sauver l’intégralité de la France. Si vous avez pas tout compris, le plus mieux, c’est que vous veniez voir la pièce en espectateur.

EUR.

26 avenue Charles de Gaulle Théâtre Sauvageot

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-22 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I