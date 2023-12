Spectacle « Madame, Monsieur » par Maé Duvouldy & Valentin Buchet 26 avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Catégories d’Évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire Spectacle « Madame, Monsieur » par Maé Duvouldy & Valentin Buchet 26 avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial, 21 janvier 2024, Paray-le-Monial. Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 . Redécouvrez les chansons des artistes qui ont marqué la scène française !

Maé et Valentin, chanteurs accompagnés de leurs musiciens, vous proposent de célébrer les textes de la variété française avec un tout nouveau spectacle « Madame, Monsieur » ! Durant près de 2 heures, les artistes occuperont la scène afin de vous faire redécouvrir les grandes « Madame » et les grands « Monsieur » de la chanson francophone. Seront mis à l’honneur les interprètes d’hier ainsi que les auteurs d’aujourd’hui pour un concert intergénérationnel qui vous transportera à travers des reprises inédites. Un événement organisé en partenariat avec l’association « Amicalement Vôtre de Paray-Le-Monial ». EUR.

26 avenue Charles de Gaulle Théâtre Sauvageot

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I Détails Catégories d’Évènement: Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Autres Code postal 71600 Lieu 26 avenue Charles de Gaulle Adresse 26 avenue Charles de Gaulle Théâtre Sauvageot Ville Paray-le-Monial Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 26 avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Latitude 46.4495471 Longitude 4.11697459 latitude longitude 46.4495471;4.11697459

26 avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paray-le-monial/