Gala de pole dance 26 avenue Bernadette Soubirous Lourdes, 24 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Spectacle de pole dance le lundi 24 juillet 2023 à 18h30.

L’association Pole Dance 65 vous invite dans les superbes locaux du Grand Hôtel Gallia et Londres pour un spectacle de pole dance.

Accès gratuit

Apéritif au bar, paiement de la consommation.

Informations aux coordonnées ci-dessous..

2023-07-24 18:30:00 fin : 2023-07-24 . .

26 avenue Bernadette Soubirous LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Pole dancing show on Monday, July 24, 2023 at 6.30pm.

The Pole Dance 65 association invites you to the superb premises of the Grand Hôtel Gallia et Londres for a pole dance show.

Free admission

Aperitif at the bar, payment for drinks required.

For further information, please contact us.

Espectáculo de Pole Dance el lunes 24 de julio de 2023 a las 18.30 horas.

La asociación Pole Dance 65 le invita a los magníficos locales del Grand Hôtel Gallia et Londres para un espectáculo de pole dance.

Entrada gratuita

Aperitivo en el bar, previo pago.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Poledance-Show am Montag, den 24. Juli 2023 um 18:30 Uhr.

Der Verein Pole Dance 65 lädt Sie in die wunderschönen Räumlichkeiten des Grand Hotel Gallia et Londres zu einer Pole-Dance-Show ein.

Kostenloser Zugang

Aperitif an der Bar, Bezahlung des Verzehrs.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

