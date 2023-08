Match amical FCL XV contre l’USC Nay 26 avenue Antoine Baguère Lourdes, 25 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

C’est parti pour un match amical entre le FC Lourdais XV et l’USC Nay le vendredi 25 août 2023 à partir de 20h ! RDV au stade Antoine Béguère de Lourdes.

Deux matchs se dérouleront en même temps, sur le terrain honneur ainsi que sur le terrain annexe.

Dans les tribunes ou à la buvette, le club sera très heureux de vous accueillir.

N’hésitez pas à venir voir votre équipe version 2023-2024.

Entrée gratuite..

26 avenue Antoine Baguère LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



It’s off to a friendly match between FC Lourdais XV and USC Nay on Friday August 25, 2023 from 8pm! See you at the Antoine Béguère stadium in Lourdes.

Two matches will take place at the same time, on the main pitch and the annex pitch.

In the stands or at the refreshment bar, the club will be delighted to welcome you.

Don’t hesitate to come and see the 2023-2024 version of your team.

Admission is free.

¡Nos vamos al partido amistoso entre el FC Lourdais XV y el USC Nay el viernes 25 de agosto de 2023 a partir de las 20:00 horas! Nos vemos en el estadio Antoine Béguère de Lourdes.

Se disputarán dos partidos al mismo tiempo, en el campo principal y en el campo anexo.

El club estará encantado de recibirle en las gradas o en el bar.

No dude en venir a ver a su equipo 2023-2024.

La entrada es gratuita.

Los geht’s mit einem Freundschaftsspiel zwischen dem FC Lourdais XV und dem USC Nay am Freitag, den 25. August 2023 ab 20 Uhr! Treffpunkt ist das Stadion Antoine Béguère in Lourdes.

Es werden zwei Spiele gleichzeitig stattfinden, sowohl auf dem Ehrenplatz als auch auf dem Nebenplatz.

Ob auf der Tribüne oder am Getränkestand, der Verein würde sich sehr freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

Zögern Sie nicht, Ihre Mannschaft in der Version 2023-2024 zu sehen.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT de Lourdes|CDT65