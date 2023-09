CAUNES-MINERVOIS FÊTE SON MARBRE – VILLAGE ARTS ET SAVEURS 26 allée du Stade Caunes-Minervois, 24 septembre 2023, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Pour ce dernier jour, Village arts et saveurs : expositions de créations d’artistes régionaux (marbre, bois, lapidaire, fer…), marché des producteurs de Pays pour se restaurer, animation musicale avec le quartet The Bawling Cats jazz band.

10h-17h.Clôture du Grand rendez-vous annuel autour du marbre de Caunes-Minervois !

– Symposium « sculpture en direct », les sculpteurs finissent leur œuvre Réception des œuvres conçues à 17h.

– Conférence de François Icher, historien : « Le compagnonnage voyager, apprendre, transmettre », à l’écomusée Marbre & Terroir, 15h-16h30, entrée libre..

2023-09-24 10:00:00 fin : 2023-09-24 17:00:00. .

26 allée du Stade

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



On the final day, the Arts and Flavors Village features exhibitions of creations by regional artists (marble, wood, lapidary, iron…), a local producers’ market for food and drink, and musical entertainment by The Bawling Cats jazz band quartet.

10 a.m.-5 p.m.Closing of the Grand rendez-vous annuel autour du marbre de Caunes-Minervois!

– Symposium « sculpture en direct », sculptors finish their work. Reception of designed works at 5pm.

– Lecture by historian François Icher: « Le compagnonnage voyager, apprendre, transmettre », at the Marbre & Terroir ecomuseum, 3pm-4.30pm, free admission.

El último día habrá un pueblo de artes y sabores con exposiciones de creaciones de artistas regionales (mármol, madera, lapidaria, hierro, etc.), un mercado de productores locales de alimentos y bebidas, y animación musical a cargo del cuarteto de jazz The Bawling Cats.

10.00-17.00 ¡Clausura de la gran cita anual del mármol en Caunes-Minervois!

– Simposio « escultura en directo », los escultores terminan su trabajo Recepción de las obras diseñadas a las 17.00 h.

– Conferencia de François Icher, historiador: « Le compagnonnage voyager, apprendre, transmettre », en el ecomuseo Marbre & Terroir, de 15.00 a 16.30 h, entrada gratuita.

Am letzten Tag: Village arts et saveurs: Ausstellungen mit Kreationen regionaler Künstler (Marmor, Holz, Lapidarium, Eisen…), Markt der Produzenten aus der Region, musikalische Unterhaltung mit dem Quartett The Bawling Cats jazz band.

10h-17h.Abschluss des jährlichen großen Treffens rund um den Marmor von Caunes-Minervois!

– Symposium « sculpture en direct », die Bildhauer vollenden ihr Werk Empfang der entworfenen Werke um 17 Uhr.

– Vortrag des Historikers François Icher: « Le compagnonnage voyager, apprendre, transmettre », im Ecomusée Marbre & Terroir, 15h-16h30, freier Eintritt.

