**11/11H50** – présentation rapide du contexte des opérations par la Direction de l’urbanisme de la ville de Bayonne et Visite du 26/28 Rue de La Salie : Équipe de Maîtrise d’œuvre: Isabelle Joly architecte du patrimoine mandataire, Bet Ingecobat, Cobet Bet Beton , Dekra SPS Equipe de Maîtrise d’ouvrage : OPHSA – Didier Moustirats chargé d’opération, Mathilde Arondel Directrice du Patrimoine et du Développement durable et Michael Marc responsable du service patrimoine et maintenance **12H/13H** – Visite de la Résidence Les Cayennes – 13/15 Rue Bourgneuf Équipe de Maîtrise d’œuvre: Catherine Matveieff architecte du patrimoine mandataire, E. Jaffres architecte OPC, 3MA Bet, Climelec BET, BETIKO. Equipe de Maîtrise d’ouvrage : Le COL – Alexis Barreau Chargé d’opération et Karine Idiart Technicienne d’opération. **13H** – local du COL- RDC de la rue Bourgneuf Bilan des actions engagées et perspectives dans le cadre du PNRQAD et de l’OPAH par la Direction de l’urbanisme de la Ville de Bayonne (Benjamin Labede : responsable pôle requalification des quartiers anciens et Cédric De Sousa Barroso : Chef de projet PNRQAD et requalification urbaine) échanges avec les élus et services de la ville de Bayonne, les responsables des maîtrises d’ouvrage et les équipes de maîtrise d’œuvre suivi d’un pot (si le contexte sanitaire le permet). **En présence de nos partenaires :** CHAUX DE SAINT – ASTIER & TAILLERIE DE BIDACHE

ENTRÉE LIBRE

Mardi 8 mars 2022 à 11h00 avec la Ville de Bayonne, Le COL et HSA présentation et visites de deux opérations PNRQAD – Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

