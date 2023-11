CINEMA : INVINCIBLE ETE 26-28 QUAI CARNOT Saint-Dié-des-Vosges, 14 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Synopsis

Imaginer une mauvaise nouvelle. Une vraiment mauvaise nouvelle. Le genre de nouvelle qui remet tout en cause. C’est ce qui est arrivé à Olivier Goy un matin de décembre 2020. Il a été diagnostiqué d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi connue sous le nom de maladie de Charcot. En une phrase, le diagnostic simplifié tombe: il lui reste probablement plus que trois ans à vivre et aucun traitement.

Mais Olivier a décidé d’ignorer ce compte à rebours. Il compte bien vivre à fond, malgré ce handicap, profiter de chaque seconde.

Nous suivons son nouveau quotidien, d’entrepreneur engagé et passionné de technologie, de père de famille soucieux de préserver son cocon, de patient d’une maladie incurable.

Nous l’accompagnons également dans un projet photographique engagé. Ce photographe passionné souhaite mettre en lumière sa maladie et le handicap pour éveiller les consciences sur le regard de l’autre et le regard sur soi. L’occasion de l’accompagner dans une série de portraits et de rencontres profondes de sens en passant par Paris, la Normandie, Amsterdam ou l’Antarctique. Du photographe et académicien Sebastião Salgado au vainqueur du Dakar 2020 Axel Alletru en passant par la Miss France 2010 Malika Menard. Autant de personnalités attachantes, confrontées aux épreuves, mais qui ont décidé de garder le sourire et un état d’esprit conquérant.

Des rencontres intimistes également avec le moine Matthieu Ricard et la rabine Delphine Horvilleur pour réfléchir au sens de la vie et de la mort avec ceux qui les pensent au quotidien.

Le but est d’éveiller les consciences et d’interpeller sur le jugement de l’autre et de soi. Plus largement le regard des autres et le regard sur soi est un sujet qui touche tout le monde, handicapé ou non. Invincible été, sous prétexte de parler de handicap et de maladie, s’adresse à un public large qui souvent se gâche la vie à cause d’un regard mal posé sur les problèmes du quotidien.

Invincible été est clairement une ode à la vie et à l’amour. Rien de glauque. De la beauté, des rires, quelques larmes parfois mais surtout une furieuse envie de vivre.

En partenariat avec l’Association des Soins Palliatifs. Tout public

Mardi 2023-11-14 20:30:00 fin : 2023-11-14 . 5 EUR.

26-28 QUAI CARNOT

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Synopsis

Imagine bad news. Really bad news. The kind of news that calls everything into question. That’s what happened to Olivier Goy one morning in December 2020. He had been diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis (ALS), also known as Charcot’s disease. In one sentence, the diagnosis was simplified: he probably had only three years to live, and no treatment.

But Olivier has decided to ignore this countdown. He intends to live life to the full, despite his handicap, and make the most of every second.

We follow his new daily life, as a committed entrepreneur with a passion for technology, as a family man anxious to preserve his cocoon, and as a patient with an incurable disease.

We also accompany him on a committed photographic project. This passionate photographer wishes to shed light on his illness and disability in order to raise awareness of the way others look at him and the way he looks at himself. This is an opportunity to accompany him on a series of portraits and encounters with profound meaning, taking in Paris, Normandy, Amsterdam and Antarctica. From photographer and academician Sebastião Salgado to Dakar 2020 winner Axel Alletru and Miss France 2010 Malika Menard. These are just a few of the endearing personalities who have faced up to the trials and tribulations of life, but have decided to keep smiling and remain in a conquering frame of mind.

Intimate encounters with the monk Matthieu Ricard and the rabbi Delphine Horvilleur to reflect on the meaning of life and death with those who think about them on a daily basis.

The aim is to raise awareness and question the judgment of others and of oneself. More broadly, the way others look at us and the way we look at ourselves is a subject that affects everyone, disabled or not. Invincible été, on the pretext of talking about disability and illness, is aimed at a wide audience who often spoil their lives because of a misguided view of everyday problems.

Invincible été is clearly an ode to life and love. Nothing gloomy. Beauty, laughter, a few tears at times, but above all a furious desire to live.

In partnership with the Association des Soins Palliatifs

Sinopsis

Imagina malas noticias. Realmente malas. El tipo de noticia que lo pone todo en cuestión. Eso es lo que le ocurrió a Olivier Goy una mañana de diciembre de 2020. Le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Charcot. En una frase, el diagnóstico se simplificaba: probablemente sólo le quedaban tres años de vida y ningún tratamiento.

Pero Olivier ha decidido ignorar esta cuenta atrás. Se propone vivir la vida al máximo, a pesar de su discapacidad, y aprovechar al máximo cada segundo.

Seguimos su nueva vida cotidiana como empresario comprometido y apasionado por la tecnología, como padre de familia deseoso de preservar su capullo y como paciente de una enfermedad incurable.

También le acompañamos en un comprometido proyecto fotográfico. Este fotógrafo apasionado quiere arrojar luz sobre su enfermedad y su discapacidad para concienciar sobre cómo le ven los demás y cómo se ve él mismo. Esta es una oportunidad para acompañarle en una serie de retratos y encuentros profundamente significativos, que transcurren en París, Normandía, Ámsterdam y la Antártida. Desde el fotógrafo y académico Sebastião Salgado hasta Axel Alletru, ganador del Dakar 2020, pasando por Malika Menard, Miss Francia 2010. Estas son sólo algunas de las entrañables personalidades que se han enfrentado a las pruebas y tribulaciones, pero que han decidido seguir sonriendo y mantener un talante ganador.

También habrá encuentros íntimos con el monje Matthieu Ricard y la rabina Delphine Horvilleur, para reflexionar sobre el sentido de la vida y la muerte con quienes piensan en ellas a diario.

El objetivo es sensibilizar y cuestionar el juicio de los demás y de nosotros mismos. Más en general, la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en que nos ven los demás es un tema que afecta a todos, discapacitados o no. Été invencible, con el pretexto de hablar de la discapacidad y la enfermedad, se dirige a un público amplio que a menudo arruina su vida por culpa de una visión equivocada de los problemas cotidianos.

Invincible été es claramente una oda a la vida y al amor. Nada sombrío. Belleza, risas, alguna lágrima a veces, pero sobre todo unas furiosas ganas de vivir.

En colaboración con la Association des Soins Palliatifs

Synopsis

Stellen Sie sich eine schlechte Nachricht vor. Eine wirklich schlechte Nachricht. Die Art von Nachricht, die alles in Frage stellt. Genau das ist Olivier Goy an einem Morgen im Dezember 2020 passiert. Bei ihm wurde amyotrophe Lateralsklerose (ALS), auch bekannt als Charcot-Krankheit, diagnostiziert. In einem Satz wird die Diagnose vereinfacht: Er hat wahrscheinlich nur noch drei Jahre zu leben und keine Behandlung mehr.

Doch Olivier hat beschlossen, diesen Countdown zu ignorieren. Er will trotz seiner Behinderung das Leben in vollen Zügen genießen und jede Sekunde auskosten.

Wir verfolgen seinen neuen Alltag als engagierter Unternehmer mit einer Leidenschaft für Technologie, als Familienvater, der seinen Kokon bewahren will, und als Patient mit einer unheilbaren Krankheit.

Wir begleiten ihn auch bei einem engagierten Fotoprojekt. Dieser leidenschaftliche Fotograf möchte seine Krankheit und die Behinderung ins Licht rücken, um das Bewusstsein für den Blick des Anderen und den Blick auf sich selbst zu schärfen. Die Gelegenheit, ihn bei einer Reihe von Porträts und bedeutungsvollen Begegnungen zu begleiten, die über Paris, die Normandie, Amsterdam oder die Antarktis führen. Vom Fotografen und Akademiker Sebastião Salgado über die Miss France 2010 Malika Menard bis hin zum Gewinner der Dakar 2020 Axel Alletru. All diese liebenswerten Persönlichkeiten wurden mit Prüfungen konfrontiert, haben sich aber entschieden, ihr Lächeln und ihren Eroberungsgeist zu bewahren.

Intime Begegnungen auch mit dem Mönch Matthieu Ricard und der Rabbinerin Delphine Horvilleur, um über den Sinn des Lebens und des Todes mit denjenigen nachzudenken, die täglich darüber nachdenken.

Ziel ist es, das Bewusstsein zu wecken und die Beurteilung des Anderen und seiner selbst zu thematisieren. Im weiteren Sinne ist der Blick der anderen und der Blick auf sich selbst ein Thema, das jeden betrifft, ob mit oder ohne Behinderung. Invincible été wendet sich unter dem Vorwand, über Behinderung und Krankheit zu sprechen, an ein breites Publikum, das sich oft das Leben vermiest, weil es die Probleme des Alltags falsch betrachtet.

Invincible été ist eindeutig eine Ode an das Leben und die Liebe. Nichts ist gruselig. Schönheit, Lachen, manchmal ein paar Tränen, aber vor allem eine wütende Lust zu leben.

In Partnerschaft mit der Association des Soins Palliatifs (Vereinigung für Palliativpflege)

