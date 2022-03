25ième marché aux fleurs 31450 Montbrun-Lauragais Saint-Jean-de-Védas Catégories d’évènement: Hérault

31450 Montbrun-Lauragais, le dimanche 15 mai à 09:00

Exposition vente, nombreux produits du jardin, plants de vivaces et annuelles : légumes, fleurs, arbustes etc.. Artisanat : bijoux, déco de jardin. Possibilité de se restaurer sur place. Visites du moulin l’après-midi.

Entrée libre.

Nombreux exposants, horticulture, pépinière et artisanat local. 31450 Montbrun-Lauragais Centre village Saint-Jean-de-Védas Hérault

2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T18:00:00

