25ème Touquet Bike&run Le Touquet-Paris-Plage, 5 novembre 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

25ème Touquet Bike&run Front de mer

Boulevard Jules Pouget Le Touquet-Paris-Plage

2022-11-05 – 2022-11-05

Front de mer

Boulevard Jules Pouget Le Touquet-Paris-Plage 62520

Le Touquet-Paris-Plage Samedi 5 novembre 2022

25ème BIKE & RUN DU TOUQUET

Une course de 15 km dans un environnement agréable, au Touquet, entre terre et mer. Attention limitation à 250 équipes! Près de 250 équipes de 2 sont attendues pour cette 25ème édition. Cette épreuve fait partie du calendrier national de la FFTRI et attire chaque année de nombreux sportifs de haut niveau et des amateurs passionnés

Le parcours « Open »

Une course de 15 km dans un environnement agréable, au Touquet, entre terre et mer. Près de 250 équipes de 2 sont attendues pour cette 25ème édition. Cette épreuve fait partie du calendrier national de la FFTRI et attire chaque année de nombreux sportifs de haut niveau et des amateurs passionnés.

Le parcours « ADOS »

Cette course ouverte à toutes et tous dès l’âge de 8 ans connaît un véritable engouement depuis quelques années. Près de 50 équipes de 2 sont attendues sur la plage du Touquet.

Le parcours « FAMILLE »

Nous espérons pouvoir, cette année, mettre en place la course famille qui sera réalisée sur le parcours ado. C’est une ‘course’ sans chronomètre, sans classement, juste pour le plaisir de participer en famille!

Inscriptions gratuites à contact@touquetraid.com dans la limite des places disponibles (50).

contact@touquetraid.com https://www.touquetbikeandrun.com/

Samedi 5 novembre 2022

dernière mise à jour : 2022-06-01 par