Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne Amateurs de livres anciens et/ou modernes, venez nombreux au 25ème salon du livre ancien et moderne de Bayonne, qui aura lieu à la maison des associations, allée de glain, le dimanche 10 juillet 2022, de 09h00 à 19h00.

