Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Loire, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 25ème Randonnée campagnarde du Vin chaud Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Catégories d’évènement: Loire

Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

25ème Randonnée campagnarde du Vin chaud Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, 9 octobre 2021, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte. 25ème Randonnée campagnarde du Vin chaud 2021-10-09 08:00:00 08:00:00 – 2021-10-09 15:00:00 15:00:00 Salle des fêtes Le bourg

Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Loire Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte EUR 3 7 Plusieurs parcours proposés de 7, 13, 19 km et un parcours handisport et poussettes.

Ravitaillements sur tous les parcours.

Soupe aux choux à partir de 18h dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Autres Lieu Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Adresse Salle des fêtes Le bourg Ville Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte lieuville 45.369#4.0428