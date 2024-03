25ÈME PRINTIVAL JP NATAF + INVITE.E.S Pézenas, mardi 16 avril 2024.

25ÈME PRINTIVAL JP NATAF + INVITE.E.S Pézenas Hérault

Une belle et 25ème édition où la chanson fleurira à Pézenas grâce à vous artistes, public, bénévoles, partenaires !

Mardi 16 Avril à 20H30 Carte Blanche à JP Nataf

+ Clarika, Maissiat et Bastien Lallemant

JP Nataf, chanteur et guitariste des Innocents s’impose comme un des artistes emblématiques de la scène française. Il a sorti plusieurs albums avec Les Innocents et 3 en solo, tous acclamés par la critique ! En 2016 il a remporté Les Victoire de la Musique avec Les Innocents. En plus de sa carrière musicale, il a également exploré le monde de l’écriture avec le livre La danse du monde (2002). En ouverture du festival JP Nataf a carte blanche pour proposer une création spéciale avec ses invités Clarika, Maissiat et Baptiste Lallemant.

Retrouvez la billetterie du festival du 16 au 20 avril de 10h à 22h30 au Foyer des Campagnes de Pézenas.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet https://www.printivalbobylapointe.com/ ou par téléphone au 09 50 53 46 58.

#TEMPSFORT 17.8 17.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:30:00

fin : 2024-04-16

7 bis Rue Henri Reboul

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

L’événement 25ÈME PRINTIVAL JP NATAF + INVITE.E.S Pézenas a été mis à jour le 2024-03-04 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE