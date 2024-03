25ÈME PRINTIVAL IMBERT IMBERT Pézenas, mercredi 17 avril 2024.

25ÈME PRINTIVAL IMBERT IMBERT Pézenas Hérault

Imbert Imbert, muni de sa fidèle contrebasse revient avec un spectacle inclusif en sextet Petit journal du feu ou les crépitements du silence .

19H00 Imbert Imbert

spectacle interprété en chansigne

Théâtre de Pézenas

Dans cette nouvelle création la naissance et la mort sont deux amants qui s’aiment cachés entre les lignes d’un poème, et la musique en est témoin, ni plus, ni moins.

Afin que le spectacle soit accessible également aux personnes sourdes et malentendes Igor Cassas assurera l’interprétation en langues des signes.

#TEMPSFORT 10.8 10.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 19:00:00

fin : 2024-04-17

7 bis Rue Henri Reboul

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

