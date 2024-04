25ÈME PRINTIVAL BARCELLA ET BERTILLE Pézenas, mercredi 17 avril 2024.

Une soirée musicale au coeur de la nouvelle scène de la chanson française.

21H00 Barcella

+ Bertille (Occitanie)

Au Foyer des Campagnes

Il y a douze ans, Barcella s’invitait pour de bon dans la cour des plus dignes représentants de la chanson française avec son premier album, La Boîte à Musiques .

Depuis, c’est libre et à grands renforts d’audace, de modernité, de finesse et d’humour que cet amoureux des mots n’a cessé de modeler les formes de son art pour bringuebaler du rire aux larmes un fidèle public convaincu par ses prestations endiablées comme par sa joie bondissante.

Toujours prompt à dépoussiérer la chanson française en la nourrissant de slam et de poésie, Barcella compte aujourd’hui près de 1000 concerts, et un parcours jonché de succès et de récompenses. Il revient cette année avec un très bel 5ème album, Mariposa . Homme de scène, il viendra présenter ses nouvelles chansons, accompagné par son équipe de fidèles musiciens Philippe Billoin au clavier, Frantxoa Erreçarret à la batterie, Julien Jacquin à la basse

Bertille Fraisse propose une électro-pop romantique en français, dans laquelle les machines et synthétiseurs laissent la part belle au violon, son instrument de prédilection, et à la voix.

Seule sur scène, entourée de ses instruments, découvrez cette chanteuse multi-instrumentiste sensible et sans compromis au fil de chansons imaginées comme autant de couleurs sur la palette émotionnelle d’une jeune femme de son temps.

Un univers féminin et intime, mélangeant le doux au dur, les caresses aux coups de griffes.

10 Place Frédéric Mistral

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

