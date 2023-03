25ème Printemps des Poètes 2023 Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

25ème Printemps des Poètes 2023, 11 mars 2023, Bourges . 25ème Printemps des Poètes 2023 Cours des Jacobins Bourges Cher

2023-03-11 18:00:00 – 2023-03-24 Bourges

Cher Cette édition est autour du thème des « Frontières ». Les Amis de la Grange aux chats, membres des Poètes en Berry vous proposent le 25ème Printemps des Poètes 2023. +33 6 73 51 22 98 Printemps des poètes

