Voiron Isère Voiron Dans le cadre de la 25ème nuit internationale de la chauves-souris, Pierre Chico-Sarro, chiroptérologue amateur, vous propose une conférence et la projection d’un film. Suivie de l’écoute des chauves-souris au jardin de ville. contact@lepicvert.asso.fr +33 4 76 91 34 33 http://www.lepicvert.org/ dernière mise à jour : 2021-08-20 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

