Jussey

25ème Nuit Internationale de La Chauve-Souris

Pré Jean Roche, le vendredi 3 septembre à 19:30

A l’occasion de la 25ème Nuit Internationale de La Chauve-Souris, JUSSEY Tourisme et le CPEPESC (Centre de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche-Comté) vous proposent une soirée dédiée à ce petit mammifère volant le vendredi 3 septembre ! Au programme de la soirée : – A 19h30 : projection du film « Une vie de grand rhinolophe » (environ 50 min ) de Tanguy STOECKLE – A 20H30/ Balade nocturne avec un détecteur d’ultrasons pour écouter et tenter d’observer les chauves-souris Gratuit. Pass sanitaire obligatoire Places limitées et inscriptions obligatoires auprès de JUSSEY Tourisme : – Par téléphone au 03 84 92 21 42 – Par mail : [contact@jussey-tourisme.com](mailto:contact@jussey-tourisme.com)

JUSSEY Tourisme et le CPEPESC vous proposent une soirée dédiée à un petit mammifère volant à l’occasion de la 25ème Nuit Internationale de La Chauve-Souris. Pré Jean Roche Jussey Jussey Haute-Saône

2021-09-03T19:30:00 2021-09-03T22:59:00

