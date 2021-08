La Balme-les-Grottes La Balme-les-Grottes Isère, La Balme-les-Grottes 25ème Nuit Internationale de la chauve-souris La Balme-les-Grottes La Balme-les-Grottes Catégories d’évènement: Isère

25ème Nuit Internationale de la chauve-souris 2021-08-27 – 2021-08-27 Grottes de la Balme-les-Grottes Espace Naturel sensible "Les Coteaux de St Roch"

La Balme-les-Grottes Isère La Balme-les-Grottes Venez découvrir la vie cachée des chauves-souris, petits animaux discrets, utiles, mystérieux et bien souvent menacés ! Elles nous fascinent depuis des siècles, souvent sources d’inspiration, les chauves-souris sont de surprenants mammifères volants. cremieu@tousauxbalcons.com +33 4 74 90 45 13 dernière mise à jour : 2021-08-05 par

La Balme-les-Grottes