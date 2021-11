25eme Marché de Noel de Saint-Gobain Saint-Gobain, 4 décembre 2021, Saint-Gobain.

25eme Marché de Noel de Saint-Gobain Saint-Gobain

2021-12-04 – 2021-12-04

Saint-Gobain Aisne Saint-Gobain

Venez nombreux au Marché de Noël de Saint-Gobain : 80 exposants, métiers d’art et de bouche sous des chapiteaux chauffés sous les chalets et dans la salle des fêtes pour trouver le cadeaux à offrir pour Noël. Nombreuses animations – Chalet du Père Noël avec son photographe et même promenade en calèche gratuite.

mairie@villedesaintgobain.fr +33 3 23 52 80 01

Saint Gobain

Saint-Gobain

