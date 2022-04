25ème journée de la mine et des mineurs Saint-Germain-le-Vasson Saint-Germain-le-Vasson Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Germain-le-Vasson

25ème journée de la mine et des mineurs Saint-Germain-le-Vasson, 1 mai 2022, Saint-Germain-le-Vasson. 25ème journée de la mine et des mineurs Saint-Germain-le-Vasson

2022-05-01 09:30:00 – 2022-05-07

Saint-Germain-le-Vasson Calvados Au programme : Matin: “Promenade dans la Vallée de la Laize” ( Randonnée gratuite d’environ 8 km)

Rendez-vous au carreau de la mine du Livet à Saint-Germain-le-Vasson

Promenade au fil des sentiers communaux. Vin d’honneur offert aux participants. Après-midi: Découverte du Musée de la Mine Parking gratuit. Restauration et buvette sur place. Au programme : Matin: “Promenade dans la Vallée de la Laize” ( Randonnée gratuite d’environ 8 km)

Rendez-vous au carreau de la mine du Livet à Saint-Germain-le-Vasson

Promenade au fil des sentiers communaux. Vin d’honneur offert aux participants…. +33 2 31 90 53 44 Au programme : Matin: “Promenade dans la Vallée de la Laize” ( Randonnée gratuite d’environ 8 km)

Rendez-vous au carreau de la mine du Livet à Saint-Germain-le-Vasson

Promenade au fil des sentiers communaux. Vin d’honneur offert aux participants. Après-midi: Découverte du Musée de la Mine Parking gratuit. Restauration et buvette sur place. Saint-Germain-le-Vasson

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Germain-le-Vasson Autres Lieu Saint-Germain-le-Vasson Adresse Ville Saint-Germain-le-Vasson lieuville Saint-Germain-le-Vasson Departement Calvados

Saint-Germain-le-Vasson Saint-Germain-le-Vasson Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-le-vasson/

25ème journée de la mine et des mineurs Saint-Germain-le-Vasson 2022-05-01 was last modified: by 25ème journée de la mine et des mineurs Saint-Germain-le-Vasson Saint-Germain-le-Vasson 1 mai 2022 Calvados Saint-Germain-le-Vasson

Saint-Germain-le-Vasson Calvados