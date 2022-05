25ème Jazz and Blues Festival

2022-06-10 21:00:00 – 2022-06-11 Dans le cadre du 25ème Jazz And Blues Festival 2022. Sous le label des « Scènes d'été en Gironde » c'est donc sur 4 soirées que se déroulera la 25ème édition. Annulé en 2020 et 2021 pour cause de pandémie c'est avec une grande joie que nous vous présentons cette édition qui reportée aurait dû être la 27ème cette année ! Un programme festif, aux diverses facettes, qui invite à la convivialité, au dépaysement, à la découverte d'un terroir et à la rencontre d'artistes ; une palette d'émotions partagées avec le jazz et le blues en toile de fond.

