Du jeudi 14 avril au dimanche 8 mai, l’Aérochrome accueille “25ème image”, une exposition photo/graffiti, portée par le photographe [**Younes Fahri**](https://www.facebook.com/younesfarhiphotographe/) et les peintres [**Trom**](https://www.instagram.com/thomas_trom/) et [**Kali**](https://www.instagram.com/kali_dje/). Ils invitent pour l’occasion une trentaine d’artistes à collaborer pour réinterpréter des tirages, afin d’y révéler un second sens, ou affirmer encore plus le premier, et ainsi créer une œuvre commune et unique. ### RETROUVEZ LA PROGRAMMATION CULTURELLE **- Jeudi 14 avril :** Vernissage – 18h-22h – En présence des artistes / Dj set Dj Nobreakfast **- Mercredi 20 avril :** Apérograff #1 – 19h-20h – Initiation au graffiti, a partir de 15 ans. sur réservation, 15€ **- Samedi 23 et dimanche 24 avril :** FAMILY DAYS ! – 14h-19h – Initiations, visites, ateliers, live painting… sur réservation **- Samedi 30 avril :** Open Air Frip’ des Voisins Ambulants – 14h-22h – Friperie / DJ / Art / Food prix libre **- Mercredi 4 mai :** Apérograff’ #2 – 19h-22h – Initiation au graffiti, a partir de 15 ans sur réservation, 15€ **- Samedi 7 et dimanche 8 mai :** FAMILY DAYS ! – 14h-19h – Initiations, visites, ateliers, live painting… sur réservation **- Samedi 7 mai :** Concert L’ERREUR / TANIDUAL (rap) – 19h-22h – prix libre

Sur plus de 300m2 de murs, l’exposition “25ème image” mêlera fresques et photos, vous invitant à découvrir l’univers du photographe Younes Farhi, rehaussé par le talent d’artistes issus du graffiti.

Aérochrome 220 Rte de Grenade 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T22:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T21:30:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T19:00:00;2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T21:30:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T19:00:00;2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T21:30:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T19:00:00