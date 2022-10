25ème heure des Villes Sanctuaires en France Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

2022-10-29

Hautes-Pyrnes Ding, dong, ding, dong… entendez-vous les cloches qui sonnent à l’unisson à travers la

France ? Le samedi 29 octobre prochain, les Villes Sanctuaires en France se réunissent autour d’un événement commun : la 25ème Heure. Tous les 2 ans, l’association Villes sanctuaires en France, regroupant en binôme, Office

de Tourisme et Sanctuaire, organise un événement afin de fêter l’heure supplémentaire que nous offre le passage à l’heure d’hiver. L’objectif : profiter de cette heure additionnelle pour découvrir autrement les sanctuaires de l’association. Cette année encore, les villes et sanctuaires ont une programmation d’animation

diversifiée sur une thématique commune « Pèlerinage intérieur – Ressourcement ».

Moments de partage, instants de recueillement, déambulations aux flambeaux… seront l’occasion pour chacun d’un temps de ressourcement inspirant. Au programme : > 17h : Visite guidée de Lourdes sur le Chemin des Fontaines :

RDV devant l’Office de Tourisme, place du Champ Commun.

En parcourant le chemin des fontaines, découvrez le Lourdes d’avant 1858, le Lourdes

des Comtes de Bigorre, le Lourdes des pèlerins jacquaires, le Lourdes des paysans

bigourdans et espagnols, mais aussi les trésors de l’architecture et de l’urbanisme

d’après les apparitions, l’évolution de la ville. > 19h : Pot de l’amitié aux saveurs locales, offert par l’Office de Tourisme > 20h : Visite du Sanctuaire avec un chapelain :

RDV devant le Centre Info.

(Re)Découvrir la beauté et la simplicité de ce lieu d’apparitions de la Vierge Marie, la

modernité de son message de paix, de réconfort et d’espérance. > 21h : Participez à la dernière procession aux flambeaux de l’année :

La procession mariale aux flambeaux puise son origine dans l’histoire des apparitions. À

la demande de la Vierge, les pèlerins viennent ici en procession. Instant de partage, de

réunion et de ferveur, la procession aux flambeaux est un incontournable pour toutes les personnes passant par Lourdes, qu’elles soient pèlerin ou simple visiteur. Programme proposé par le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et l’Office de Tourisme

Programme proposé par le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et l'Office de Tourisme de Lourdes. Réservation obligatoire pour la visite guidée et le cocktail dinatoire à l'Office du Tourisme aux coordonnées ci-dessous. info@lourdes-infotourisme.com +33 5 62 42 77 40

